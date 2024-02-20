В США предложили альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю

Конгресс отказывается согласовать инициативу Белого дома

Члены Палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден предложили поддержать альтернативную версию законопроекта о помощи другим государствам. Об этом пишет The Hill со ссылкой на письмо конгрессменов.

В послании говорится, что "позиция Украины находится под угрозой", поскольку "заканчиваются боеприпасы, и они отступают". Авторы письма утверждают, что "это прямой результат тупиковой ситуации в Конгрессе".

Альтернативный законопроект предусматривает выделение Пентагону 66,32 миллиарда долларов, в том числе примерно 47 миллиардов для Украины, 10 миллиардов для Израиля, 5 миллиардов для Индо-Тихоокеанского региона и 2 миллиарда на поддержку операций Центрального командования США на Ближнем Востоке.

Документ также предусматривает возвращение политики, согласно которой мигранты — просители убежища должны дожидаться результатов судебных слушаний, оставаясь в Мексике.

Тем временем американские СМИ сообщают, что Соединенные Штаты работают над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS "еще большей дальности", что "позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова".

Однако пока о новых поставках оружия и военной техники Киеву из Вашингтона речь не идет — нижняя палата американского Конгресса ушла на каникулы до 28 февраля, поэтому законодательная инициатива по помощи Украине остается несогласованной.

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