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Удар ВС России повредил промышленный объект под Полтавой

08:48
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Пожар тушат около сотни человек

Удар ВС России повредил промышленный объект в Полтавской области Украины. О взрывах и последовавшем пожаре сообщил глава местной областной военной администрации Филипп Пронин.

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Как написал Пронин в Telegram, взрывы прогремели в Кременчугском районе. Под ударом оказался промышленный объект, вспыхнул пожар. Глава украинской администрации не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Сообщается, что с огнем борются 95 сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, привлечено 18 единиц техники. Ранее сообщалось, что с утра 20 февраля воздушная тревога была объявлена в восьми украинских областях.

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