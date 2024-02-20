ПВО отбила атаку дронов ВСУ в Калужской и Брянской областях

Пострадавших нет

Вторая за сутки попытка киевского режима совершить террористическую атаку на российской территории пресечена силами противовоздушной обороны. Украинские дроны перехвачены над Брянской и Калужской областями, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, беспилотники ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО около 08.00 20 февраля. Противник использовал БПЛА самолетного типа.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщил о ЧП в своем регионе. По его данным, один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен в Сухиничском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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