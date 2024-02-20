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ПВО отбила атаку дронов ВСУ в Калужской и Брянской областях

09:04
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Пострадавших нет

Вторая за сутки попытка киевского режима совершить террористическую атаку на российской территории пресечена силами противовоздушной обороны. Украинские дроны перехвачены над Брянской и Калужской областями, сообщили в Минобороны России.

Российская ПВО сбила три дрона ВСУ над Брянской областью
ВС России сбили за сутки 96 дронов ВСУ

По данным военного ведомства, беспилотники ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО около 08.00 20 февраля. Противник использовал БПЛА самолетного типа.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщил о ЧП в своем регионе. По его данным, один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен в Сухиничском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

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