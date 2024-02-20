Руководство украинских военных забыло о них

В освобождённой от неонацистов Авдеевке российские войска нашли склад с боеприпасами из США, множество образцов оружия, западных лекарств, сухпайков и других предметов, которые принадлежали иностранным наёмникам из Канады и Грузии. ВСУ отступали хаотично, массово бросали амуницию и тяжёлую технику. Наши специалисты продолжают разминировать территории. Из подвалов вызволяют мирных жителей, передают им воду и продукты.

Впервые за долгие годы жители Авдеевки, кто еще остался в городе, смогли безбоязненно выйти на улицу. Большинство в последнее время жили в подвалах. А сегодня спокойно пришли к одной из немногих работающих колонок, чтобы набрать воды и радостно приветствовали российских военных.

Наши бойцы оказывают людям помощь - делятся продуктами. А также патрулируют улицы и ведут разминирование. Самые сложные для обследования - укрытия националистов. Оставляя свои позиции, они минировали подвалы и подходы к ним.

Это один из брошенных опорных пунктов ВСУ на важном направлении - около железнодорожного вокзала. Все здесь оборудовано для длительного пребывания. Генератор, аккумуляторы, морозильник с продуктами, небольшой склад боеприпасов - мины, патроны, выстрелы для гранатометов из США и Чехии. А вот эта находка не оставляет сомнений, кто участвовал в боях со стороны украинской армии - в закромах канадские сухпайки. О том, что в подразделениях ВСУ немало наемников, подтвердили и пленные.

Среди сдавшихся в плен Василий Веремчук. Говорит: оказался в армии буквально за считанные часы. Сотрудники ТЦК забрали его из дома, привезли в военкомат, оформили и тут же отправили на полигон, где командиры подразделений набирали себе пополнение.

"Дали автоматы и по четыре рожка. Сказали: сидите. Никакой команды не было. Есть нам мало что привозили. Мы ходили по подъездам - искали что поесть. Искали по домам, чем можно поживиться. Первую линию русские начали штурмовать, и мы убежали в укрытие. Начала работать артиллерия. Мы спрятались в блиндаж и слушали рацию. Мы поняли, что русские зашли на позиции и наши начали сдаваться в плен", - рассказал пленный.

За прошедшие сутки подразделения группировок войск "Восток" и "Запад" улучшили тактическое положение на Южно-Донецком и Купянском направлениях. Отражены несколько контртатак противника. Уничтожены около 500 боевиков, а также десятки единиц боевой техники, в том числе немецкий танк "Леопард".

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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