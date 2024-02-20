Европе становится все тяжелее помогать Украине

В Польше обстановка накаляется с каждым днем

Евросоюз, взявший на себя бремя главного спонсора киевского режима, всеми способами пытается сохранить имеющиеся источники финансирования своего проекта. Сегодня Еврокомиссия рассмотрит вопрос о продлении специальных льгот в сфере сельского хозяйства для Украины. Продукция из этой страны, реализуемая с огромным дисконтом, уже давно заполонила весь рынок Старого Света. Европейские же фермеры, отчаявшись добиться хоть какой-либо поддержки от своих властей, переходят все более к решительным действиям.

Утренний звон на улицах французского Марселя. Десятки тракторов въезжают в центр города, который теперь больше похож на скотный двор. На юге страны протестующие аграрии опустошают полки магазинов. Вывозят фрукты и овощи, импортированные из-за границы. Акции недовольных низкими ценами и высокими издержками аграриев проходят по всей Европе.

В Польше решать проблемы с дешевым украинским зерном намерены кардинально – перекрывая путь соседям. Обстановка накаляется с каждым днем. Сегодня польские фермеры пообещали полностью заблокировать пункты пропуска, а также подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям, портам. Не пускают даже технику, груженую боеприпасами для ВСУ.

"Происходящее на нашей западной границе - границе с Польшей, нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное. Через польскую границу проходит всего 5% нашего агроэкспорта. Так что на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По подсчетам экспертов, забастовки польских фермеров угрожают половине годового товарооборота Киева и Евросоюза. Основные покупатели украинской продукции - поляки. Если европейские политики пойдут на уступки фермерам и повысят стоимость местного зерна, Киев потеряет не только прибыль. Цены на все импортные товары вырастут.

Европа, кажется, пытается задушить созданного ей украинского монстра. Вот и беженцев, которые присели на европейские дотации, начинают постепенно выгонять на родину. Власти Британии остановили программу субсидий для семей из Украины. Теперь, если нет работы, будь добр - освободи казённую жилплощадь. Лидер победившей на выборах в Нидерландах "Партии свободы" считает, что вообще зря страна ввязалась в эту авантюру, принимая у себя всех кого ни лень:

"Украинцы стекаются в Нидерланды со всего Евросоюза не из-за войны, а ради бесплатного жилья, бесплатной медицины и рабочих мест. Нидерланды снова стали деревенским дурачком Европы".

После Мюнхенской конференции, где Зеленский снова предстал в образе попрошайки, все же удалось уговорить европейские страны раскошелиться. Даже Япония готова дать 12 миллиардов долларов. А США все тянут. Одобренный сенатом законопроект на 60 миллиардов долларов для Киева – на паузе. В это время кучка ярых сторонников Украины разрабатывают альтернативную версию закона.

"Закон о защите границ и демократии" предусматривает выделение Минобороны 66,3 миллиарда долларов для поддержки находящихся в боевой готовности стран. Примерно 47 миллиардов долларов из них - для Украины, 10 - для Израиля, 5 - для Индо-Тихоокеанского региона и 2 миллиарда долларов для поддержки США", - пишут западные СМИ.

"Проблема в том, что многие не хотят идти на уступки. Но у нас есть компромиссный законопроект в Палате представителей. Мы собираемся проголосовать за него и потом передать в Сенат. Знаете, когда дело касается поддержки Украины, люди не должны спорить", - заявил Брайан Фитцпатрик, член палаты представителей США.

Впрочем, как пишет издание The Hill, этот законопроект вряд ли получит поддержку. Джо Байден заявил, что хочет лично переговорить со спикером палаты представителей. Правда, выходные снова провел в своем поместье в Делавэре. А в это время Майк Джонсон уже встретился с Дональдом Трампом, чтобы поздравить его с профессиональным праздником – днем президента США.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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