Глава российского МИДа проведёт серию переговоров

Ключевые темы мировой повестки и развитие стратегического партнёрства обсуждает Сергей Лавров. Утром глава российского МИДа прибыл в Венесуэлу, где в ближайшее время проведёт серию переговоров с коллегами, лидером республики Николасом Мадуро и исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес.

В Венесуэлу Сергей Лавров прибыл из Гаваны, где у министра также состоялся целый ряд встреч. В том числе с президентом Кубы - Мигелем Диас-Канелем. Говорили об укреплении сотрудничества, развитии правовой базы для поставок российской нефти в республику, и растущем интересе Гаваны к взаимодействию с БРИКС.

Как подчеркнул Лавров, Россия как страна-председатель объединения в текущем году поддерживает такой настрой и уверена, что другие члены БРИКС также позитивно отнесутся к кубинской заявке.

Кроме того, Москва подтвердила неизменную поддержку Гаваны в её требовании полной и безотлагательной отмены американского эмбарго. Также в ходе переговоров стороны осудили односторонние санкции, которые используют западные страны.

"Мы давно уже перестали удивляться тому, что ЕС "живёт своей жизнью", заботится не о благе граждан своих стран, а о том, чтобы не отстать от США в антироссийской истерике. Ну а теперь, судя по тому, как развивается ситуация, Соединенные Штаты уступают Евросоюзу первенство в этой русофобской кампании. Пусть история все расставит по своим местам. А жители стран, входящих в ЕС, пусть делают свои выводы и задумаются, кого они привели власти", - заявил Лавров.

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