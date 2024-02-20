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Суд в Лондоне решит судьбу Джулиана Ассанжа

11:51
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Суд рассмотрит апелляцию Ассанжа против экстрадиции в США

В Лондоне сегодня стартует судебный процесс, который может стать судьбоносным для Джулиана Ассанжа. Высокий суд британской столицы рассмотрит апелляцию основателя "Викиликс" на ранее принятое решение о его экстрадиции в США.

Напомним, там 52-летнему австралийцу грозит 175 лет тюрьмы или смертная казнь по обвинению в шпионаже, что вызвало возмущение правозащитников даже на Западе.

Американские власти намерены наказать Ассанжа за обнародование им в 2010-м году шокирующих подробностей убийств военнослужащими США мирных жителей в Ираке, а также размещение в интернете секретных документов Госдепа.

В ожидании решения британской Фемиды журналист вот уже 5 лет находится в тюрьме строгого режима Белмарш. А до этого Ассанж 7 лет скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне из-за выдвинутых властями Швеции надуманных обвинений в домогательствах.

Международные правозащитники уверены: если Ассанж будет экстрадирован, то это создаст опасный прецедент, когда правительство США сможет преследовать издателей и журналистов по всему миру, что станет катастрофой для глобальной свободы СМИ.

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Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа
Митинг в поддержку Джулиана Ассанжа
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
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