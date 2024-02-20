ЦИК: На участие в ДЭГ на выборах подали более 3,6 млн заявок

В ЦИК состоялся круглый стол, посвященный организации дистанционного электронного голосования

Более 3 миллионов 600 тысяч заявлений поступило в ЦИК об участии в дистанционном электронном голосовании и о голосовании по месту нахождения на выборах президента России. Об этом сегодня заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В ЦИК состоялся круглый стол, посвященный вопросам организации дистанционного электронного голосования, которое запланировано в 29 регионах.

А кандидат на пост президента от ЛДПР Леонид Слуцкий сегодня почтил память военного корреспондента ВГТРК, нашего коллеги Бориса Максудова. Журналист погиб в ноябре прошлого года в результате атаки киевских боевиков в Запорожской области. Как подчеркнул Слуцкий, военкоры - гордость нашей страны, которые ежедневно рискуют жизнью, чтобы донести до граждан правду.

"Эту правду мы говорим людям, эту правду мы говорим президенту. Эта правда таким же образом доносится до людей, как правда ЛДПР. Мы партия, которая говорит правду. А это люди, которые находятся там [в зоне СВО], рискуют жизнью, отдают её, чтобы страна, чтобы руководство знали правду и исходя из неё находили кратчайшее и наиболее эффективное решение", - заявил Слуцкий.

Напомним, до начала выборов уже не так много времени. Уже 25 февраля стартует досрочное голосование. И чуть меньше месяца остаётся до основного этапа, который продлится с 15 по 17 марта.

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