Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Наташи Самаркиной

Девочке срочно требуется курс радиотерапии

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 4-летней Наташе Самаркиной. У девочки - нейробластома забрюшинного пространства, которая уже дала метастазы. Ребёнок перенёс шесть курсов химиотерапии, операцию по удалению опухоли и пересадку костного мозга. И теперь Наташе срочно требуется курс радиотерапии стоимостью почти три миллиона рублей. Но у семьи девочки таких денег нет.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Наташи. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Четырехлетняя Наташа всегда плачет после таких разговоров с папой. Они не виделись уже много месяцев. В апреле прошлого года девочке диагностировали смертельную болезнь - злокачественную опухоль в животе, нейробластому забрюшинного пространства, четвертой стадии. Началось тяжелейшее лечение.

"Мы прошли шесть курсов химиотерапии уже, нам сделали операцию - удаление опухоли, всю не смогли удалить, небольшая часть осталась... и вот нам сделали потом пересадку костного мозга", - рассказала мама девочки Татьяна Самаркина.

Девочка отважно борется со своей болезнью, ее самочувствие сейчас относительно стабильно. Но лечение крайне необходимо продолжать, и есть способ это сделать. Наташе срочно требуется радиотерапия - протонное облучение. Стоимость такого курса из 20 процедур космическая - 2 миллиона 894 тысячи 155 рублей. Для многодетной семьи из маленького села в Самарской области сумма неподъёмная. Родители Наташи в отчаянии.

"Мы такую сумму не потянем. Таких нет у нас денег, в семье у нас трое детей, она самая маленькая, четыре годика, в семье один только кормилец - муж. Он строитель у нас. Хотим, чтобы люди нам помогли. Я очень верю, что много людей, которые войдут в нашу ситуацию и помогут нам победить эту болезнь. Выхода другого нет у нас", - говорит Татьяна.

Наташа прошла последний курс химиотерапии, поэтому облучение нужно начинать прямо сейчас, пока позволяет состояние организма. Врачи тоже надеются, что нужную сумму удастся собрать быстро, и уже выполняют все необходимые подготовительные процедуры. Чтобы не терять драгоценные дни. К тому же, состояние девочки необходимо постоянно контролировать - опухоль была такой огромной, что шрам теперь тянется через весь Наташин животик.

Саму нейробластому удалось вырезать почти полностью. Но она дала метастазы в лимфатические узлы, костные ткани и костный мозг. Туда уже не могут добраться ни хирурги, ни препараты химиотерапии.

"Необходимо провести курс протонной терапии на зоны инициального поражения - то есть на все участки, которые были поражены опухолью до этого и на те оставшиеся части опухоли, которые сохранились после лечения", - пояснила Марина Линник, врач-радиотерапевт Медицинского института имени Сергея Березина.

Чтобы получить шанс на выздоровление, Наташе нужно как можно скорее попасть в комнату, похожую на отсек космического корабля. Именно здесь проводят то самое облучение, которое может спасти ей жизнь.

Мама Наташи просто верит в чудо. В то, что неравнодушные люди откликнутся на их беду, помогут собрать деньги, и ее дочь будет спасена. В мае Наташе должно исполниться пять лет. У этой мужественной девочки, которая так стойко и послушно переносит все трудности, только одно желание. Оказаться в этот день дома: с мамой, папой, братом и сестрой. И чтобы все были здоровы.

Ещё раз напомним - у Наташи нет времени ждать, ваша помощь нужна как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Натальи Самаркиной, программа 1901

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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