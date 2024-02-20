Собянин: Благодаря офсетным контрактам Москва получила более 830 тыс. упаковок лекарств в 2023 году

Всего оформлено уже 17 офсетных контрактов

Более 830 тысяч упаковок лекарств получила в прошлом году Москва благодаря офсетным контрактам. По ним инвесторы запускают производство ключевых товаров, а город, в свою очередь, гарантирует их закупку в течение многих лет.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, между столицей и бизнесом заключено уже 8 таких соглашений. Они касаются выпуска анальгетиков, противоопухолевых и противоглаукомных препаратов. А по последнему подписанному договору в Москве будут производить 43 наименования лекарств, включая антидепрессанты и нейролептики.

По словам мэра, всего оформлено уже 17 офсетных контрактов. Благодаря им город получит около 87 миллиардов рублей инвестиций и свыше 6,5 тысячи рабочих мест.

17 февраля Сергей Собянин утвердил проведение конкурса на заключение офсетного контракта на поставку компонентов для асфальтовых покрытий. Реализация контракта позволит создать новое современное производство, а также гарантировать надлежащее качество асфальтобетонов.

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