ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Канада анонсировала отправку Украине более 800 беспилотников

09:39
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Оттава продолжает поддерживать киевский режим

Канада собирается отправить Украине свыше 800 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) SkyRanger R70. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказали в канадском Министерстве обороны.
Стала известна причина взрыва на заводе беспилотников во Львове

По словам главы ведомства Уильяма Блэра, эта партия военной помощи обойдется канадским властям в 95 миллионов канадских долларов, или 70 миллионов долларов США.

Оттава обещает начать отправку этих беспилотников Киеву уже весной, более точные сроки не приводятся, сообщает ТАСС.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил активнее наращивать производство беспилотников. Политик также заявил, что готовит доклад Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, в котором будут содержаться предложения по радиоэлектронной борьбе с дронами противника.

Тем временем на Украине стартовало строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Ожидается, что производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине начнется в 2025 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Канады
Флаг Канады
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.