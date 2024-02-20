Канада анонсировала отправку Украине более 800 беспилотников

Оттава продолжает поддерживать киевский режим

Канада собирается отправить Украине свыше 800 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) SkyRanger R70. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказали в канадском Министерстве обороны.

По словам главы ведомства Уильяма Блэра, эта партия военной помощи обойдется канадским властям в 95 миллионов канадских долларов, или 70 миллионов долларов США.

Оттава обещает начать отправку этих беспилотников Киеву уже весной, более точные сроки не приводятся, сообщает ТАСС.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предложил активнее наращивать производство беспилотников. Политик также заявил, что готовит доклад Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, в котором будут содержаться предложения по радиоэлектронной борьбе с дронами противника.

Тем временем на Украине стартовало строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Ожидается, что производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине начнется в 2025 году.

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