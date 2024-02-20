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Киев счел отключение Starlink в новых регионах России катастрофой

09:59
  • вторник
  • 20 февраля 2024

В России терминалы Starlink не сертифицированы и использоваться не могут

Отключение терминалов спутникового интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева. Такое заявление сделал вице-премьер Украины Михаил Федоров.
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Как пояснил политик, соответствующее решение российских властей стало бы катастрофой для Вооруженных сил Украины, так как "терминалы играют важную роль в обеспечении действий ВСУ, от них зависит работа беспилотников".

По словам Федорова, Киев ведет переговоры с компанией американского бизнесмена Илона Маска о том, как "заставить наши Starlink работать, а остальные — нет", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что терминалы Starlink не сертифицированы в России, а потому не могут использоваться в нашей стране. Спикер Кремля подчеркнул, что эта система "не может сюда официально поставляться и не поставляется официально".

Тем временем создатель Starlink Илон Маск решил свести с орбиты сотню спутников этой системы. В компании объяснили, что речь идет о космических аппаратах ранних версий, у которых имеются конструктивные недостатки, ограничивающие возможности маневрирования.

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