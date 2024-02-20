ЕС продлил на год санкции против России

Речь идет о санкциях в связи с вхождением в состав России новых регионов

Действие антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, продлено до 24 февраля 2025 года. Как отмечается в постановлении Совета ЕС, речь идет о санкциях, введенных в связи с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

В документе, опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза", сказано: ограничительные меры в соответствии с решением номер 266 от 2022 года должны быть продлены еще на 12 месяцев. В Брюсселе считают, что целесообразно сохранить все меры, уже принятые ЕС, а также ввести дополнительные ограничения.

Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против России в январе 2024 года. Пакет планируется принять к 24 февраля. В качестве дополнительных мер обсуждается расширение санкционных списков и новые торговые ограничения. Кроме того, ЕС намерен принять меры по борьбе с обходом уже введенных санкций.

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