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Россиянку с паспортом США арестовали в Екатеринбурге по подозрению в госизмене

10:37
  • вторник
  • 20 февраля 2024

В Екатеринбурге задержана гражданка России и США, в отношении которой расследуют уголовное дело о государственной измене. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Российские правоохранительные органы выяснили, что жительница Лос-Анджелеса причастна к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России. Она собирала деньги для некой украинской организации, на которые затем покупали для ВСУ лекарства, экипировку, средства поражения и боеприпасы.

Суд санкционировал арест задержанной, расследование ведется по статье 275 Уголовного кодекса России, сообщает "Интерфакс".

Ранее жителя Ижевска, который вел подрывную деятельность по указанию украинских спецслужб, задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Мужчина по указанию Службы безопасности Украины развил деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.

В Пензе удалось пресечь попытку местного жителя отправиться на Украину, чтобы вступить в украинское националистическое формирование. С этой целью мужчина заблаговременно вступил в контакт с представителями националистических террористических организаций Украины.

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