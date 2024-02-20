Петросян выразил надежду, что его юбилейный концерт состоится

Юморист лежит в больнице

Юморист Евгений Петросян выразил надежду, что его концерт "60 лет на эстраде" состоится, несмотря на проблемы со здоровьем.

Мероприятие запланировано на 2 марта 2024 года. В настоящий момент билеты по-прежнему продаются.

"Надеюсь, состоится", - сказал Петросян РИА Новости.

Никаких подробностей о своем самочувствии артист не привел.

О том, что 78-летний Петросян попал в больницу, стало известно 12 февраля. Юморист упал во время прогулки в центре Москвы, врачи диагностировали перелом предплечья со смещением.

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