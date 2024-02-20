Кремль назвал дату послания Путина Федсобранию

Президент огласит его 29 февраля

Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказали в администрации главы государства.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что Путин может обратиться с традиционным посланием к Федеральному собранию в конце февраля. При этом вдаваться в подробности или раскрывать источник своей информации политик не стал.

14 декабря 2023 года Владимир Путин подвел итоги года в прямом телеэфире, объединив тем самым прямую линию и большую пресс-конференцию. Перечень поручений главы государства по результатам этого мероприятия утвержден, подтвердили в пресс-службе Кремля.

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