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В НАТО назвали причину страха перед Россией

10:38
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Альянс пугают амбиции Москвы

НАТО пугают амбиции Москвы. О страхе Североатлантического альянса перед Россией рассказал экс-посол США при организации Иво Даалдер.

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В статье для Politico Даалдер отмечает: каким бы тревожным ни был успех России на местах, союзники по блоку больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции. К примеру, такие, как прямой вызов альянсу. По словам экс-посла, такой сценарий не является немедленной угрозой – тем не менее, его вероятность в НАТО воспринимается очень серьезно.

Российский президент Владимир Путин неоднократно – в том числе и в недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркнул: страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России, а Москва готова к диалогу.

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