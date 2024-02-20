Гозмана заочно арестовали за фейки об армии

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

В Москве заочно арестовали общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России иноагентом – прим. ред.) за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России.

Решение вынес Гагаринский суд. Срок ареста исчисляется с момента передачи Гозмана правоохранительных органам в случае экстрадиции или депортации, либо после его фактического задержания на территории России, передает ТАСС.

В отношении Гозмана возбудили уголовное дело о фейках о ВС России после его постов в Telegram-канале и Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская – прим. ред.) с искаженной информацией о руководстве России и ВС. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В январе 2024 года Гозман получил вид на жительство в Италии, подтвердив свой пассивный доход.

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