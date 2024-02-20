ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гозмана заочно арестовали за фейки об армии

11:06
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

В Москве заочно арестовали общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в России иноагентом – прим. ред.) за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России.

Решение вынес Гагаринский суд. Срок ареста исчисляется с момента передачи Гозмана правоохранительных органам в случае экстрадиции или депортации, либо после его фактического задержания на территории России, передает ТАСС.

В отношении Гозмана возбудили уголовное дело о фейках о ВС России после его постов в Telegram-канале и Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская – прим. ред.) с искаженной информацией о руководстве России и ВС. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В январе 2024 года Гозман получил вид на жительство в Италии, подтвердив свой пассивный доход.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Леонида Гозмана
Леонида Гозмана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.