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СНБО: летчику-перебежчику Кузьминову предлагали остаться на Украине

11:23
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Предатель угнал из России вертолет Ми-8 и переметнулся на сторону Украины

Украинские власти предлагали пилоту из России Максиму Кузьминову, угнавшему российский военный вертолет Ми-8, остаться на территории Украины. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
ТАСС: в Испании, предположительно, найден мертвым Максим Кузьминов

По утверждению украинского политика, если бы Кузьминов принял это предложение, "он точно здесь был бы защищен", сообщает РИА Новости.

В августе 2023 года, по сообщениям средств массовой информации, Кузьминов угнал российский вертолет на Украину, погибли два члена экипажа — они ничего не знали о происходящем и были убиты украинцами после приземления. 

Ранее гибель Кузьминова подтвердила украинская военная разведка. В ГУР Министерства обороны Украины не стали раскрывать подробности, но заявили о справедливости сообщений ряда испанских СМИ, согласно которым мужчина, проживавший в Испании, получил несколько выстрелов в голову, а потом его переехали автомобилем.

Однако эту информацию не подтверждает Гражданская гвардия Испании. Некоторые журналисты утверждают, что в действительности погиб другой человек, которого перепутали с Кузьминовым.

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Максим Кузьминов
Максим Кузьминов
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