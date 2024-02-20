Нарышкин опроверг утверждения о поражении СССР в Афганистане

Советский Союз пошел на уступки Западу

Решение о выводе ограниченного контингента советских войск из Афганистана было в первую очередь политическим. Советский Союз вывел свои войска лишь ради уступки Западу – а там этот шаг восприняли как слабость руководства СССР, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Нарышкин опроверг мнение, согласно которому советские войска покинули Афганистан из-за того, что Москва проиграла в этом конфликте. По словам главы СВР, решение принималось в логике так называемых односторонних уступок.

15 февраля 1989 года завершился вывод Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. РИА Новости сообщает, что через эту кампанию прошли более полумиллиона советских военнослужащих. В 1992 году режим президента Мохаммада Наджибуллы, которого поддерживало советское руководство, пал.

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