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Нарышкин назвал Максима Кузьминова предателем и преступником

11:55
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Он умер еще при жизни, отметили в СВР

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал смерть в Испании Максима Кузьминова, который в прошлом году угнал российский военный вертолет.
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"Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", - сказал Нарышкин журналистам (цитата по ТАСС). 

Ранее о смерти 33-летнего Кузьминова написали испанские СМИ. Его тело обнаружили на крыше гаража в городе Ла-Вильяхойоса. У погибшего было несколько пулевых ранений. Известно, что у мужчины были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Максим Кузьминов стал известен после того, как в августе прошлого года угнал российский вертолет на территорию Украины. Еще два члена экипажа не знали об угоне и были убиты при попытке сопротивляться после приземления вертолета.

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