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Украина признала несостоятельность версии о снайперах России на Майдане

11:36
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Украинская прокуратура подтвердила, что такого не было

Версия об участии представителей российских силовых структур в событиях на Майдане в Киеве в 2014 году не соответствует действительности. Об этом во вторник, 20 февраля, заявил глава департамента по делам Майдана офиса генерального прокурора Украины Алексей Донской.

По словам чиновника, "это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах", а на самом деле "убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители".

Донской напомнил, что еще в ноябре 2021 года Государственное бюро расследований Украины завершило расследование по виновникам расстрелов на Майдане, сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал Евромайдан "первородным грехом, из-за которого Украина медленно, но верно покатилась в пропасть. Результат очевиден: война, крах экономики, политическая неразбериха.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя события на Майдане в их десятую годовщину, призвал называть вещи своими именами и напомнил, что "это был силовой переворот, который спонсировался из за рубежа".

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