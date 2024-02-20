Жителей отправляли за решетку по политическим мотивам

Тайные пыточные и массовые захоронения находились в Авдеевке. Такую информацию получил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его данным, Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.

Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. По информации Минобороны, противник потерял более 1500 военнослужащих.

Мирошник подчеркивает, что сейчас идет работа с выходящими из Авдеевки мирными жителями. С их помощью следствие рассчитывает установить местонахождение тайных тюрем и пыточных, куда ВСУ и украинские спецслужбы помещали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"