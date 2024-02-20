Разногласия Запада по Украине укрепили позиции России и Путина

Западные страны не могут прийти к договоренности о помощи Киеву

Россия укрепила свои позиции на международной арене на фоне разногласий западных стран по украинскому конфликту. Такое мнение в понедельник, 19 февраля, высказывает профессор Национального университета Сингапура Си Раджа Мохан в интервью изданию Foreign Policy.

По словам эксперта, эти разногласия очень остро ощущаются не только внутри США, но и между Вашингтоном и европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы.

Мохан подчеркнул, что это происходит на фоне очевидного единства в России из-за отсутствия успехов Украины на поле боя, тогда как Запад не имеет единого мнения по поводу продолжения конфликта и условий мира.

Горькое послевкусие от "Конференции беспомощных", как окрестила прошедший Мюнхенский саммит по безопасности западная пресса, ощущается и в Брюсселе на встрече руководителей внешнеполитических ведомств Европы. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис признал, что на Западе "так и не сформулировали нашу стратегическую цель, не определились, чего пытаемся достичь".

При этом президент США Джо Байден после отхода украинской армии из Авдеевки не исключил, что ВСУ могут потерять и другие населенные пункты. Издание The New York Post вынужденно констатирует: "Это отступление подготовило почву для крупнейшего наступления России с мая 2023 года".

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