Жилой комплекс около стадиона "Торпедо" достроят к середине года

На объекте идет внутренняя отделка

Жилой комплекс FORIVER возле стадиона "Торпедо" планируется достроить до конца июня этого года.

ЖК расположен на улице Эдуарда Стрельцова в Даниловском районе вблизи Симоновской набережной. Также будет благоустроено более 3,2 гектара площади, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Проектом предусмотрены площадки для детей разных возрастов, зоны для занятий спортом. На территории жилого комплекса появится сад с деревьями, кустарниками и цветами.

Симоновская набережная объединит общественные пространства, в том числе ЖК, отметил Бочкарев. Там будет проложен велосипедный маршрут, который интегрируется в городскую сеть.

Общая площадь ЖК FORIVER составляет 282,6 тысячи квадратных метров, жилая площадь – 138,3 тысячи квадратных метров. Девелопером выступает ГК "Инград". В настоящий момент на площадке идут фасадные работы, внутренняя отделка, устройство инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"