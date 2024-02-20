В Госдуме разъяснили поправки в законодательство об иноагентах и рекламе

Они запрещают россиянам размещать рекламу на сайтах иноагентов и рекламировать их

Цитирование в средствах массовой информации иноагентов не будет подпадать под действие поправок о запрете рекламы ресурсов иностранных агентов. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказал глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.

Нижняя палата российского парламента готовится рассмотреть в первом чтении законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их социальных сетях и на других интернет-площадках.

Как подчеркнул Пискарев, "мы не против того, чтобы существовали сайты иноагентов, мы против того, чтобы ресурсы были предметом рекламы, а реклама — это побуждение как можно большего количества людей обращаться на такие ресурсы".

После принятия поправок и вступления в силу нарушителям будут сначала выдавать предупреждение, а если нарушение не будет устранено — наступит административная ответственность, сообщает "Интерфакс".

Летом 2023 года Госдума приняла поправки об административном штрафе до 300 тысяч рублей за невыполнение предписания либо предупреждения Министерства юстиции об устранении нарушений законодательства об иноагентах.

В январе 2023 года правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов, который будет вести Министерство юстиции России во взаимодействии с другими органами власти.

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