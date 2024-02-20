Швеция пообещала Украине военную помощь еще на 680 млн долларов

В пакет войдут, в частности, гранатометы и артиллерийские снаряды

Швеция направит Украине новый пакет военной помощи на 680 миллионов долларов. Он станет крупнейшим траншем, выделенным Стокгольмом Киеву с момента начала спецоперации. Об этом заявил во вторник, 20 февраля, шведский министр обороны Пол Юнсон.

По словам политика, в пакет помощи войдут различные вооружения, включая гранатометы и 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. В него также включены финансовые средства для Украины на дальнейшие закупки оружия и военной техники, в том числе бронеавтомобилей.

Считая этот новый пакет, совокупная помощь Швеции Украине достигнет в стоимостном выражении 2,9 миллиарда долларов, сообщает "Интерфакс".

В январе российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что страны Запада за неполные два года уже выделили Украине более 200 миллиарда долларов военной и финансовой помощи. Основные доноры Украины – США, ФРГ, Великобритания, Дания, Польша, Норвегия, Нидерланды и Швеция.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что Киев сможет выдержать вероятный краткосрочный дефицит финансирования не более чем в пару месяцев. По словам главы МВФ, необходимо "срочно предоставить десятки миллиардов долларов" Украине, чтобы избежать угрозы экономике страны.

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