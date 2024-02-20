Лукашенко напомнил о способности Белоруссии нанести "неприемлемый ущерб"

В стране размещено российское тактическое ядерное оружие

Гарантированная защита Белоруссии обеспечена, у страны есть для этого все необходимое. Минск может не только защитить себя, но и нанести противнику "неприемлемый ущерб", заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Белорусский лидер провел совещание с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Лукашенко подчеркнул: прогнозы неутешительные, аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО, цитирует президента Белоруссии агентство БелТА.

Минск обладает всем необходимым, чтобы защитить страну. На территории Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие - сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника, заключил Лукашенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"