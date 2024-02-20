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Крупный пожар в Шатуре попал на видео

15:02
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Ведется следствие

Крупный пожар тушили сегодня в подмосковной Шатуре. Утром на улице Клары Цеткин загорелась крыша двухэтажного жилого дома.

Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. На кадрах видно, что участок кровли охвачен пламенем и вверх поднимается чёрный дым. Всех жильцов оперативно эвакуировали.

По последним данным, пострадавших нет. Сейчас огонь уже потушен. Проводится проливка и разборка конструкций. Что стало причиной возгорания, выясняется, в том числе под контролем областной прокуратуры.

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Пожар в Шатуре
Пожар в Шатуре
Пожар в Шатуре
Пожар в Шатуре
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