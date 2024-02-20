Во многих районах Москвы началась вторая волна строительства домов по программе реновации

Многоквартирные дома вырастают в среднем за полтора года

В Москве во многих районах началась вторая волна строительства жилых домов по программе реновации. Об этом сегодня в соцсетях рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Например, в Можайском районе новые квартиры получат свыше 25 тысяч жильцов. Уже построены и переданы новосёлам шесть комплексов, сколько сейчас же готовятся к переселению, возводятся или проектируются.

Квартира в старой пятиэтажке, где ютились несколько семей, угнетала и стала непригодна для нормальной жизни. Теперь счастливые новоселы обретают новый дом по программе реновации. В разы больше и комфортней, чем сейчас в хрущёвке.

Этот трёхсекционный жилой комплекс на Гродненской улице построен по индивидуальному проекту. Вентилируемый фасад облицован керамогранитом и плиткой "под кирпич". Лоджии и балконы застеклены, предусмотрены специальные места для кондиционеров, чтобы не портить архитектурный облик здания. Всего в новостройке 269 квартир общей площадью почти 16,5 тысячи кв. м. Современная стильная отделка комнат и мест общего пользования. Всё по московскому стандарту реновации. Есть 5 квартир специально для инвалидов-колясочников. Коридоры и двери в них шире обычного. Также установлена специализированная сантехника.

"Квартира большая, светлая, очень хорошее освещение от окон идёт. Здесь хорошая инфраструктура, которая подходит мне и в том числе развязки, поближе к метро, потому что мы достаточно далеко от метро жили", - рассказала Анна.

Двор безопасный, с детской и спортивными площадками, и, что самое главное, признаются новоселы, без автомобилей. Для жильцов построен подземный паркинг на 58 машиномест. Среда полностью безбарьерная. Маломобильным гражданам и родителям с детскими колясками не придется спрыгивать с бордюров или подниматься по ступенькам. Первый этаж нежилой. Там расположены коммерческие помещения под офисы и объекты сферы услуг.

"В программу здесь вошли 148 жилых домов, в которых живут 25,3 тысячи человек. Построены и переданы новосёлам 6 жилых комплексов. Ещё 3 новых ЖК готовятся к передаче под заселение. В строительстве и проектировании — 4 новостройки на улицах Говорова, Кубинка, Багрицкого и Вяземской. Новостройки появляются преимущественно на месте расселëнных и демонтированных домов", - сообщил Собянин.

Появление новостроек в районе Можайский - это воплощение в жизнь второй волны строительства жилых комплексов по программе реновации. Многоквартирные высотные дома вырастают в среднем за полтора года и сдаются, что называется, под ключ. Новосёлам остаётся только повесить занавески на окна и расставить мебель.

"К переселению приступили в сентябре 2023 года и, предполагается, в этот жилой дом переселятся 554 жителя из четырёх старых жилых домов. В целом дом находится в жилом районе с хорошей социальной инфраструктурой, в непосредственной близости школы, садики, магазины, в пешей доступности недавно открытая станция БКЛ "Давыдково", - рассказал Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы.

Реновация - это составная часть программы "Мой район", которая разработана по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Проект направлен на создание комфортных условий проживания москвичей во всех районах столицы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"