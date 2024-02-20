Во многих районах Москвы началась вторая волна строительства домов по программе реновации

Многоквартирные дома вырастают в среднем за полтора года
В Москве во многих районах началась вторая волна строительства жилых домов по программе реновации. Об этом сегодня в соцсетях рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Например, в Можайском районе новые квартиры получат свыше 25 тысяч жильцов. Уже построены и переданы новосёлам шесть комплексов, сколько сейчас же готовятся к переселению, возводятся или проектируются.
Квартира в старой пятиэтажке, где ютились несколько семей, угнетала и стала непригодна для нормальной жизни. Теперь счастливые новоселы обретают новый дом по программе реновации. В разы больше и комфортней, чем сейчас в хрущёвке.
Этот трёхсекционный жилой комплекс на Гродненской улице построен по индивидуальному проекту. Вентилируемый фасад облицован керамогранитом и плиткой "под кирпич". Лоджии и балконы застеклены, предусмотрены специальные места для кондиционеров, чтобы не портить архитектурный облик здания. Всего в новостройке 269 квартир общей площадью почти 16,5 тысячи кв. м. Современная стильная отделка комнат и мест общего пользования. Всё по московскому стандарту реновации. Есть 5 квартир специально для инвалидов-колясочников. Коридоры и двери в них шире обычного. Также установлена специализированная сантехника.
"Квартира большая, светлая, очень хорошее освещение от окон идёт. Здесь хорошая инфраструктура, которая подходит мне и в том числе развязки, поближе к метро, потому что мы достаточно далеко от метро жили", - рассказала Анна.
Двор безопасный, с детской и спортивными площадками, и, что самое главное, признаются новоселы, без автомобилей. Для жильцов построен подземный паркинг на 58 машиномест. Среда полностью безбарьерная. Маломобильным гражданам и родителям с детскими колясками не придется спрыгивать с бордюров или подниматься по ступенькам. Первый этаж нежилой. Там расположены коммерческие помещения под офисы и объекты сферы услуг.
"В программу здесь вошли 148 жилых домов, в которых живут 25,3 тысячи человек. Построены и переданы новосёлам 6 жилых комплексов. Ещё 3 новых ЖК готовятся к передаче под заселение. В строительстве и проектировании — 4 новостройки на улицах Говорова, Кубинка, Багрицкого и Вяземской. Новостройки появляются преимущественно на месте расселëнных и демонтированных домов", - сообщил Собянин.
Появление новостроек в районе Можайский - это воплощение в жизнь второй волны строительства жилых комплексов по программе реновации. Многоквартирные высотные дома вырастают в среднем за полтора года и сдаются, что называется, под ключ. Новосёлам остаётся только повесить занавески на окна и расставить мебель.
"К переселению приступили в сентябре 2023 года и, предполагается, в этот жилой дом переселятся 554 жителя из четырёх старых жилых домов. В целом дом находится в жилом районе с хорошей социальной инфраструктурой, в непосредственной близости школы, садики, магазины, в пешей доступности недавно открытая станция БКЛ "Давыдково", - рассказал Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы.
Реновация - это составная часть программы "Мой район", которая разработана по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Проект направлен на создание комфортных условий проживания москвичей во всех районах столицы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"