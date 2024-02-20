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Московские старшеклассники могут освоить новую квалификацию

15:29
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Обучение в столичных колледжах для школьников продлится с февраля по май

Столичные ученики предпрофессиональных классов начали обучение в колледжах. Теперь до конца мая каждую неделю 20 тысяч 10-классников начнут постигать азы выбранной специальности под руководством опытных педагогов. Новый стандарт предпрофессионального образования позволит школьникам и будущим студентам постепенно входить в профессию.

Первые шаги на пути к будущей профессии фотографа ученики десятых классов пока еще делают неуверенно. Для них это вводное занятие. Но на медиа уроке всегда готовы помочь и подсказать. Здесь все можно и даже нужно потрогать. Творческий подход только приветствуется.

"Я не учу только технике, потому что основное свойство современного такого времени - создание, то есть креатив. Создание образов в данном случае. И именно этому нужно научить, на мой взгляд, то есть создавать образы, выражать себя через изображение", - рассказал преподаватель курса фотографии Андрей Троицкий

Те, кто выбрал медицинское направление, могут научиться ухаживать за пациентами. Благодаря новым стандартам предпрофессионального образования, столичные десятиклассники, учась в школе, уже начали получать свои первые профессии. Происходит это на базе колледжей.

"Я выбрал медицинское направление, потому что я хочу помогать людям. А также я люблю химию и биологию, а на медицинском направлении ее дают больше и лучше всего", - рассказал Ахмед, ученик 10 класса школы №1561.

Каждую неделю по четыре академических часа старшеклассники будут изучать теорию и оттачивать практические навыки под руководством опытных педагогов. Так, учащиеся инженерных классов к концу обучения смогут освоить азы профессии чертежника-конструктора.

"Ребята, помимо того, что они изучают стандарты оформления чертёжной документации, конструкторской документации, они будут у нас изучать 3D моделирование. Ребята, если они заинтересуются, будут дальше продолжать изучать это", - отметила преподаватель Юлия Митрофанова.

Обучение в столичных колледжах для школьников продлится с февраля по май. После выполнения итоговой работы по предмету старшеклассники получат свидетельство о квалификации, которое в будущем они также смогут использовать при трудоустройстве.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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