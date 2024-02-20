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Нетрезвый мужчина порезал 27 покрышек у припаркованных машин в Химках

15:10
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Ведется следствие

Просто был очень расстроен! 27 покрышек у припаркованных автомобилей порезал нетрезвый мужчина из подмосковных Химок.

Жители домов на улице Панфилова были неприятно удивлены, когда утром обнаружили спущенные колёса своих машин. Оказалось, их 28-летний сосед решил с помощью колюще-режущих предметов усмирить нахлынувшие на него эмоции.

Все действия хулигана записала камера наблюдения. Злоумышленника быстро задержали, но свою вину он признал лишь частично. Говорит, был очень обижен на свою девушку. А чью именно иномарку повредил - не помнит.

Сейчас следователи выясняют, чем именно орудовал дебошир - разбитой бутылкой или всё-таки ножом. Тут его показания путаются. Но уже точно известно, что возмещать ущерб мужчине придется, причем немалый.

"С заявлением в полицию обратились 19 граждан. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Дознавателем ОД УМВД России по г.о. Химки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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