Коллекцию Пушкинского музея пополнила картина ученика Рубенса

Речь идет о полотне Отто ван Вена "Поклонение волхвов"

Пушкинский музей пополнил коллекцию ещё одним шедевром! Полотно Отто ван Вена "Поклонение волхвов" с сегодняшнего дня можно увидеть в постоянной экспозиции.

Ученик Рубенса, один из величайших фламандцев, ван Вен был популярен у современников, однако в нашей стране его работ мало. Писал картины, в основном, более скромных "кабинетных" размеров.

Этот холст - исключение. Возможно, его заказали для домашней часовни. Создано полотно в начале 17 века, долго находилось в России у частных коллекционеров. А 30 лет назад его заметили в реставрационной мастерской Пушкинского: тогдашний владелец принёс картину в удручающем состоянии. Но только сейчас музей наконец приобрести эту жемчужину.

"Наша экспозиция - это не бессмысленный набор шедевров разных школ и мастеров. Это, прежде всего, некий конспект истории искусства. Эта картина очень важна для понимания того, что Рубенс - гениальный фламандский мастер", - рассказал Вадим Садков, главный научный сотрудник Отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А. С. Пушкина.

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