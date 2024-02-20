Собянин: Автодорога "Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево" будет продлена до трассы М2 "Крым"

Протяженность участка составит 3,5 километра

Дорогу "Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево" продлят до трассы М2 "Крым". Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Протяженность участка составит 3,5 километра. Он дополнительно свяжет Варшавское и Симферопольское шоссе, а в будущем станет частью дублёра ЦКАД и МКАД.

Сейчас идёт работа над техническим заданием проекта, а строительство планируют начать в следующем году. Благодаря новой дороге появятся удобные выезды из жилых кварталов восточной части Щербинки и садовых товариществ на Варшавское и Симферопольское шоссе. Будет проще добираться и до станции "Остафьево" МЦД-2.

В понедельник, 19 февраля, Собянин сообщил о программе модернизации и развития транспорта Москвы. Отмечается, что будет расширен рельсовый каркас столицы. При этом особое внимание уделят крупным инфраструктурным проектам федерального значения.

На прошлой неделе Собянин сообщил, что строительство высокоскоростной магистрали "Санкт-Петербург – Москва" улучшит качество жизни для более чем 30 миллионов россиян, которые живут в регионах, через которые пройдет новая железная дорога.

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