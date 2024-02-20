В Подмосковье рухнула крыша "Пятерочки"

Пострадавших нет

В Подмосковье кровля супермаркета "Пятёрочка" обрушилась под тяжестью снега.

Инцидент произошел в Старой Купавне на улице Октябрьская. Крыша рухнула на площади 250 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

По предварительным данным, пострадавших нет. Telegram-канал "112" рассказал, сотрудники магазины вовремя заметили, как потолочные балки здания начали прогибаться и вывели из здания всех людей.

На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности инцидента выясняются.

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