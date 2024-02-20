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В столичном Музее Победы открылась фотовыставка "Защитники"

14:58
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Автор работ - Алексей Майшев

Ратному подвигу российских воинов в зоне спецоперации посвящена выставка "Защитники", она открылась сегодня в столичном Музее Победы.

В основе экспозиции - фотопортреты людей разных национальностей и возрастов, главной профессией которых стала защита нашей общей Родины. На снимках можно увидеть как офицеров, командиров отделений, так и рядовых солдат. Но все они, по мнению организаторов проекта, настоящие герои, приближающие неизбежную победу над неонацизмом и восстановление мирной жизни.

Автор работ - победитель Всероссийского конкурса военной фотожурналистики Алексей Майшев.

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