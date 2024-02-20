В столичном Музее Победы открылась фотовыставка "Защитники"

Автор работ - Алексей Майшев

Ратному подвигу российских воинов в зоне спецоперации посвящена выставка "Защитники", она открылась сегодня в столичном Музее Победы.

В основе экспозиции - фотопортреты людей разных национальностей и возрастов, главной профессией которых стала защита нашей общей Родины. На снимках можно увидеть как офицеров, командиров отделений, так и рядовых солдат. Но все они, по мнению организаторов проекта, настоящие герои, приближающие неизбежную победу над неонацизмом и восстановление мирной жизни.

Автор работ - победитель Всероссийского конкурса военной фотожурналистики Алексей Майшев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"