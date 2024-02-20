ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве рассказали о программе фестиваля молодежи в "Сириусе"

15:00
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Это крупнейшее международное событие

Ровно десять дней остаётся до Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт на федеральной территории "Сириус" в Сочи.

Сегодня организаторы и партнёры мероприятия провели в Москве пресс-конференцию, где обозначили основные задачи и представили программу фестиваля, а также рассказали, как проходил отбор участников и волонтёров.

Это крупнейшее международное событие объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, культуры и спорта, а также бизнеса и медиа из России и 180 стран мира.

"Это эксперты, это и гости, это и волонтёры, это и партнёры и, конечно же, журналисты - представители медиа сообщества. Это различные сервисные службы – организаторы, в общей сложности более 90 тысяч участников, людей, гостей будут находиться на площадке фестиваля. Это действительная такая численность города молодёжи мира. То есть почти полноценный город", - рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Участники фестиваля молодежи
Участники фестиваля молодежи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.