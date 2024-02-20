В Москве рассказали о программе фестиваля молодежи в "Сириусе"

Это крупнейшее международное событие

Ровно десять дней остаётся до Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт на федеральной территории "Сириус" в Сочи.

Сегодня организаторы и партнёры мероприятия провели в Москве пресс-конференцию, где обозначили основные задачи и представили программу фестиваля, а также рассказали, как проходил отбор участников и волонтёров.

Это крупнейшее международное событие объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, культуры и спорта, а также бизнеса и медиа из России и 180 стран мира.

"Это эксперты, это и гости, это и волонтёры, это и партнёры и, конечно же, журналисты - представители медиа сообщества. Это различные сервисные службы – организаторы, в общей сложности более 90 тысяч участников, людей, гостей будут находиться на площадке фестиваля. Это действительная такая численность города молодёжи мира. То есть почти полноценный город", - рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

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