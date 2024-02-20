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Песков ответил на обвинения вдовы Навального

12:58
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Спикер Кремля напомнил, что обстоятельства смерти оппозиционера уточняются

Обвинения со стороны вдовы оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр физических и юридических лиц, причастных к терроризму и экстремизму) в том, что тело покойного не отдают, чтобы скрыть отравление, голословны. На это указал во вторник, 20 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
СК начал проверку по факту смерти Навального

Спикер Кремля подчеркнул необоснованность подобных обвинений и утверждений. Песков также рассказал, что глава государства Владимир Путин не видел ролик с обращением Юлии Навальной, сообщает ТАСС.

О смерти Алексея Навального стало известно днем 16 февраля. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по ЯНАО, в ведении которого находится колония, где содержался оппозиционер, доложило, что Навальному стало плохо после прогулки. Мужчина потерял сознание. Несмотря на все реанимационные мероприятия и сразу оказанную медицинскую помощь, прибывшие медики скорой констатировали смерть.

Официальных результатов доследственной проверки до сих пор нет, однако Запад уже разразился громкими заявлениями, включая угрозы новых санкций против России.

В российском Министерстве иностранных дел отмечали, что реакции западных лидеров на сообщение о смерти Алексея Навального были заготовлены заранее. Они в очередной раз продемонстрировали лицемерие, цинизм и беспринципность политиков в государствах Запада.

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