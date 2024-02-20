Кремль объяснил, почему Ким Чен Ыну подарили российский Aurus

Пхеньян поблагодарил президента России за такой подарок

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок российский автомобиль Aurus, потому что он ему понравился Об этом во вторник, 20 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын побывал на Дальнем Востоке. Российский лидер Владимир Путин продемонстрировал высокому гостю некоторые отечественные разработки, включая автомобиль Aurus.

Спикер Кремля уточнил, что когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, "он смотрел эту машину, Путин ему ее показал сам лично". Как и многим, эта машина понравилась Ким Чен Ыну, поэтому было принято решение подарить северокорейскому политику такой автомобиль, сообщает ТАСС.

Между тем Министерство промышленности и торговли России внесло Aurus в список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными служащими. В перечень попали две модели — Senat и Komendant.

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