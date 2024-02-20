ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль объяснил, почему Ким Чен Ыну подарили российский Aurus

13:15
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Пхеньян поблагодарил президента России за такой подарок

Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок российский автомобиль Aurus, потому что он ему понравился Об этом во вторник, 20 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ким Чен Ын получил в подарок от Путина российский автомобиль

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын побывал на Дальнем Востоке. Российский лидер Владимир Путин продемонстрировал высокому гостю некоторые отечественные разработки, включая автомобиль Aurus.

Спикер Кремля уточнил, что когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, "он смотрел эту машину, Путин ему ее показал сам лично". Как и многим, эта машина понравилась Ким Чен Ыну, поэтому было принято решение подарить северокорейскому политику такой автомобиль, сообщает ТАСС.

Между тем Министерство промышленности и торговли России внесло Aurus в список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными служащими. В перечень попали две модели — Senat и Komendant.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.