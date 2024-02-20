Песков рассказал, как Путин готовится к посланию

Президент часто общается с вице-премьерами

Владимир Путин ежедневно общается с вице-премьерами, готовясь к посланию Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что это процесс непрерывный. Глава государства общается с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления, по несколько раз в день. Песков ответил на вопрос журналистов, проходят ли у президента встречи накануне ежегодного послания к Федеральному Собранию, передает РИА Новости.

Днем ранее в Кремле назвали дату оглашения послания президента. Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию России 29 февраля.

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