Его называют перебежчиком, которые переметнулся на сторону Украины

Кремль не располагает информацией по теме убийства в Испании летчика, угнавшего российский вертолет Ми-8. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В августе 2023 года, по сообщениям СМИ, Кузьминов угнал российский вертолет на Украину. При этом погибли два члена экипажа — они ничего не знали о происходящем и были убиты украинцами после приземления. 19 февраля испанские СМИ сообщили, что Кузьминов якобы был расстрелян, а затем сбит автомобилем в Испании.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин не знаком с ситуацией вокруг летчика Кузьминова, так как это не дело Кремля, сообщает ТАСС.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, комментируя сообщения о Кузьминове, заявил, что "этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что киевский режим предлагал Максиму Кузьминову остаться на территории Украины, поскольку "он точно здесь был бы защищен".

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