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Кремль оценил давление Запада на Сербию

13:59
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Белград не идет на поводу санкционной политики западных стран

Давление на Белград из-за отношений с Москвой не прекращается. На это во вторник, 20 февраля, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля ответил на предположение президента Сербии Александра Вучича о том, что после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму) позиция Белграда по отношению к Москве может осложниться из-за дополнительного давления Запада, сообщает "Интерфакс".

Мы знаем точно, что на Белград и так постоянно оказывается очень сильное давление. И это не связано с чьими-то смертями. Это давление оказывается постоянно. Это давление достаточно беспрецедентное.

Ранее сербский президент Александр Вучич рассказал, что украинцы, проживающие в Сербии, преимущественно поддерживают политику президента России Владимира Путина. Это, как уточнил Вучич, касается прежде всего русскоязычных украинцев.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркивал, что Балканы – это чрезвычайно важная геополитическая точка Европы, в которой у России есть союзники. Эксперт заявил, что "сербы – исторические союзники России", а также "наши братья".

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