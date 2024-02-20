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В Латвии призвали казнить обвиняемую в шпионаже на Россию депутата

13:36
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Генпрокурор сожалеет, что для этого нет правовых оснований

Депутата Европейского парламента Татьяну Жданок следовало бы поставить к стенке. Это было бы возможно во время войны – но сейчас, к сожалению, для ее уголовного преследования нет правовых оснований, заявил генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс.

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По словам латвийского генпрокурора, "по-человечески понятно — была бы война, ее можно было бы поставить к стенке и быстро казнить".  Стуканс выступил с таким заявлением в эфире телеканала TV24.

29 января журналисты обвинили евродепутата в контактах с Федеральной службой безопасности России. После того, как в СМИ появились подобные сообщения, сопредседатели Русского союза Латвии Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов побывали в Службе госбезопасности Латвии, куда их вызвали "для беседы". Жданок все обвинения опровергла, заявив, что "слив" в СМИ ее взломанной переписки - подделка, и она никого не знает из ФСБ, передает Telegram-канал "Шпроты в изгнании".

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