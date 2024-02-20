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Стало известно о плохом самочувствии Ассанжа

13:59
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Он не будет присутствовать на последнем заседании в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и не будет присутствовать на суде по экстрадиции.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его адвоката. Его жена Стелла Ассанж опасается за жизнь Джулиана из-за ожидаемых суровых условий заключения в США.

Во вторник, 20 февраля, Высокий суд Лондона начнет двухдневные слушания, касательно экстрадиции 52-летнего Джулиана Ассанжа в США. Это последние рассмотрение для него в британских судах. 

Если обвиняемому не дадут право на апелляцию, то его отправят в США, где ему грозит 175 лет заключения по делу о шпионаже. Ассанжу останется только обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Перед зданием суда собрались сторонники Ассанжа, они требуют справедливого решения.

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Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
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