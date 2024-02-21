Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Луна в Раке на короткое время вступит в конфликт с Плутоном

Овны

У вас могут опуститься руки из-за накопившихся дел дома и на работе. Не поддавайтесь унынию, скоро целых три выходных, вы отдохнете - и настроение улучшится.

Тельцы

Вы довольно крепко стоите на ногах, и ваше положение очень прочное. Тем не менее будьте сегодня аккуратны с документами, разговорами, а также во время поездок.

Близнецы

Не стоит сегодня обращаться в банки, разбираться с налогами, вести переговоры о финансах. День подходит лишь для самых обычных, рутинных дел на работе и дома.

Раки

Луна в вашем знаке на короткое время вступит в конфликт с Плутоном, что может омрачить отношения. Не спешите драматизировать - скоро все нормализуется.

Львы

Постарайтесь хорошо выспаться и сохранять позитивный взгляд на мир. Также будьте осторожны сегодня с едой, напитками и холодным февральским ветром.

Девы

Лучше не просить сегодня совета у друзей, особенно подруг - ничего толкового они не скажут. Следите также за тем, чтобы не пропустить важное сообщение или письмо.

Весы

Между двух огней: на работе вам будут мешать сосредоточиться домашние события, а дома - мысли о работе. Делайте только срочные дела, остальное разрулите потом.

Скорпионы

Звезды не советуют в ближайшие дни путешествовать, вести юридические дела, решать важные вопросы в учебе. Дождитесь более удачного момента.

Стрельцы

Вам не стоит сейчас делать серьезные покупки и вообще оперировать крупными суммами. Сделайте паузу - заодно еще разок обдумаете свое решение.

Козероги

Тучка может пробежать между вами и любимым человеком или другом. Здесь больше эмоций, чем настоящих проблем – просто сегодня все кажется мрачнее, чем есть.

Водолеи

На работе или учебе сегодня будет что-то меняться, и это может вызывать ощущение беспомощности. Но как только вы начнете разбираться, все окажется не так уж сложно.

Рыбы

Вы витаете в облаках и не особо вникаете в суть событий. Включайте разум и осознанность хотя бы за рулем и в других ситуациях, связанных с вашей безопасностью.

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