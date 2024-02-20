Мосгорсуд приговорил россиянина к 18 годам колонии за госизмену

Он также лишен воинского звания

Московский городской суд назначил 18 лет колонии строгого режима гражданину России Игорю Кондрацкому по уголовному делу о государственной измене. Об этом во вторник, 20 февраля, рассказали в пресс-службе суда.

Кондрацкий также лишен воинского звания — полковник запаса. Фабула дела неизвестна, поскольку процесс проводился в закрытом режиме из-за режима секретности, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Федеральной службе безопасности рассказали, что в Екатеринбурге задержана гражданка России и США, в отношении которой расследуют уголовное дело о государственной измене. Женщина собирала деньги, на которые затем покупали для ВСУ лекарства, экипировку, средства поражения и боеприпасы.

До того Красноярский краевой суд приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по обвинению в госизмене и подготовке теракта по заданию Службы безопасности Украины.

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