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Зеленский заявил о тяжелой обстановке на харьковском фронте

14:36
  • вторник
  • 20 февраля 2024

ВСУ страдают от нехватки людей и снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении к нации пожаловался на тяжелую обстановку на харьковском направлении.

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Как заявил политик, "ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов".

В комментариях к этому заявлению некоторые интернет-пользователи призвали Зеленского можно скорее возобновить мирные переговоры с Россией, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден после отхода украинской армии из Авдеевки не исключил, что ВСУ могут потерять и другие населенные пункты. Издание The New York Post констатирует, что "это отступление подготовило почву для крупнейшего наступления России с мая 2023 года".

Первый заместитель начальника российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской предупредил, что "ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий", поэтому "в последующем в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления".

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