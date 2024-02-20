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ВС России уничтожили более 400 боевиков ВСУ под Авдеевкой

14:34
  • вторник
  • 20 февраля 2024

Российские войска отразили 4 контратаки украинских штурмовиков

Подразделения группировки ВС России "Центр" на авдеевском направлении отразили 4 контратаки украинских штурмовиков. Российские войска продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции, заявили в Минобороны.

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В военном ведомстве уточнили, что противник потерял под Авдеевкой до 425 боевиков убитыми и ранеными. Также уничтожен танк.

Кроме того, российская противовоздушная оборона сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в Херсонской области. За минувшие сутки перехвачено семь крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании, зенитная управляемая ракета ЗРК "Patriot" производства США, а также три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства. Кроме того, уничтожено 124 беспилотника ВСУ.

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