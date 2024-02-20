Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: в ближайшие две недели ВС России продвинутся еще сильнее

Но от курса на продолжение конфликта Запад не отклоняется

Десятую годовщину расстрела людей на Майдане в Киеве отмечают по стандартному сценарию, ведущая роль в котором отведена, конечно же, Зеленскому. В траурной церемонии он участвует вместе с супругой. Возлагает цветы к монументу на Институтской улице. Не обходится, разумеется, и без пафосного обращения: "Сегодня Украина хранит память об их подвиге. Так украинцы защитили свою свободу".

Однако кто расстрелял этих защитников в "свободной Украине", так и не выяснили. Сначала утверждали, что это были снайперы из России. Теперь вот заявили, что огонь по протестующим вели украинские силовики. Впрочем, за десять лет личности этих людей так и не были установлены. А "небесная сотня" давно превратилась в сотни тысяч украинцев, погибших в конфликте, прологом к которому и стал госпереворот 2014 года. При этом Зеленский и не думает останавливаться, всеми силами пытаясь мобилизовать оставшихся мужчин.

Одесса. Очередной отлов будущих бойцов ВСУ. Зеленскому необходимо показать западным хозяевам, что у него еще есть кому воевать. Нужны лишь оружие и деньги, утверждают в Киеве, пугая Запад, что без этого фронт посыплется. Хотя некоторые американские эксперты говорят, что после взятия российскими войсками Авдеевки так и будет.

"В ближайшие две недели мы увидим еще более серьёзное продвижение россиян, и такие города, как Часов Яр и другие, могут вскоре пасть. И Украина тогда уже перейдет в отступление по всему фронту. ВСУ измотаны: у украинцев нет эффективных и хорошо оснащенных сил, которые способны давать отпор российской армии. Просто нет - и все", - заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

При этом Wall Street Journal утверждает, что победы Украины не хочет ни Трамп, ни сам Байден, так настойчиво продавливающий Конгресс на финансовую поддержку ВСУ. Без этих средств Пентагону, вторит коллегам CNN, приходится изымать миллиарды из других проектов. Однако все ресурсы уже на исходе.

"Без одобренного конгрессом бюджета на 2024 год и без дополнительного финансирования специально для Украины у командования останется примерно 3 млрд долларов не только на операции, связанные с поддержкой Киева, но и другие операции по всей Европе и Африке. Ожидается, что средства на эти нужды закончатся уже к концу мая", - сообщает CNN.

Впрочем, есть еще Европа, которая вряд ли бросит киевский режим. Уже известно, что, например, Швеция в ближайшее время направит крупнейший пакет помощи. Франция и Нидерланды поставят Украине беспилотники. Идет и производство снарядов для ВСУ. А параллельно еврочиновники думают, как выдворить часть украинских беженцев обратно на родину, чтобы те перестали сидеть на шее европейских налогоплательщиков и пополнили ряды ВСУ.

Вот, например, свежее заявление на этот счет лидера "Партии Свободы", победившей в Нидерландах на парламентских выборах, Герта Вилдерса: "Украинцы стекаются в Нидерланды со всего Евросоюза не из-за войны, а ради бесплатного жилья, бесплатной медицины и рабочих мест. Нидерланды снова стали деревенским дурачком Европы".

Похожие настроения и в Германии, и в Польше, чьи фермеры еще и украинское зерно не пускают на рынок Евросоюза. По последним данным, на польско-украинской границе заблокированы свыше 4 тысяч фур. А теперь активисты не дают проезда и поездам, высыпая сырье прямо на пути. В Киеве, понятное дело, негодуют, заявляя, что Варшава помогает России.

Но от курса на продолжение конфликта на Украине Запад не отклоняется, что подтверждают новости из Берлина. Немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщают, что власти ФРГ все-таки решились передать Украине дальнобойные ракеты "Таурус", способные поражать цели на расстоянии до 500 километров. Правда, эти поставки еще должен одобрить парламент, голосование пройдет уже на этой неделе.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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