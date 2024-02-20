В Великобритании решается судьба Джулиана Ассанжа. Все подробности

Высокий суд Лондона рассматривает апелляцию на недавно принятое решение об экстрадиции в США

У здания Высокого суда Лондона - сотни сторонников Джулиана Ассанжа. Требование - на плакатах: "Свободу Ассанжу!". Рядом - его портреты с кляпом в виде американского флага. Символ того, что Соединенные Штаты пытаются заставить замолчать журналиста-расследователя. Причем навсегда. Ведь если британский суд отклонит эту - уже последнюю - апелляцию на решение об экстрадиции основателя "Викиликс" в США, 52-летнему австралийцу грозит 175 лет тюрьмы. То есть по сути - смерть за решеткой. В невыносимых условиях.

"В случае экстрадиции Джулиана в США невозможно рассчитывать на справедливое судебное разбирательство. Он никогда не будет там в безопасности. Ведь Соединенные Штаты давно планировали убить моего мужа. Его обвиняют в том, что он занимался журналистикой. То есть они криминализируют журналистские расследования. Это нападение на всех журналистов мира", - заявила Стелла Ассанж, жена Джулиана.

Из-за стремительно ухудшающегося самочувствия сам Ассанж на заседание не приехал. Он по-прежнему находится в лондонской тюрьме и не будет лично участвовать в процессе. Об этом агентству Reuters заявил его адвокат.

В общей сложности Ассанж живет в заточении уже долгих 12 лет. Сначала добровольно скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне из-за выдвинутых властями Швеции обвинений в изнасиловании. То дело явно сфабриковали и потому быстро закрыли. Но журналист продолжал скрываться, потому как нарушил также и закон Британии: когда прятался в диппредставительстве, был под подпиской о невыезде. Спустя семь лет Ассанжа, заметно постаревшего, словно террориста выволокли из здания. И отправили в тюрьму строгого режима, где он сидит уже пятый год. Неудивительно, что здоровье его пошатнулось. В частности, врачи диагностировали у журналиста микроинсульт и глубокую депрессию.

"Я вам говорю как бывший федеральный судья Соединенных Штатов. Если британские коллеги рабски исполнят требование об экстрадиции и отправят Ассанжа в Америку, то попросту убьют его", - указал Эндрю Наполитано, бывший федеральный судья США.

Однако вместо гуманизма у британских властей - огромное желание угодить американцам. А у тех - личные счеты с человеком, благодаря которому весь мир узнал о грязных делишках Вашингтона.

Эти кадры Джулиан Ассанж обнародовал 13 лет назад: в Ираке пилоты ВВС США расстреливают группу мирных людей. Тех, кто пытается помочь раненым, тоже убивают на месте прицельным огнем. За кадром слышатся циничные реплики. Атака - фактически ради забавы. Также на сайте "Викиликс" публикуют свидетельства о преступлениях американцев в Афганистане. Ассанж раскрывает цели Вашингтона - зачем он то и дело разжигает конфликты в разных точках планеты.

"Цель не в том, чтобы полностью подчинить Афганистан, а в том, чтобы использовать Афганистан для отмывания денег из налоговой базы США и Европы через Афганистан и обратно в руки транснациональных корпораций. Понимаете? Их цель не в том, чтобы провести успешную войну. Они хотят вести бесконечную войну", - сообщал Ассанж.

Потом будут материалы о бесчинствах в тайных тюрьмах ЦРУ. Секретный доклад Белого дома о вступлении в НАТО Украины и Грузии. История с тотальной прослушкой телефонов французских президентов Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда. И, видимо, последняя капля - выборы президента США 2016 года, когда Ассанж поставил под сомнение причастность российских хакеров ко взлому почты Хиллари Клинтон. А еще сообщил, что ее штаб финансировался из того же кармана, что и запрещенное в России "Исламское государство".

В Австралии, подданным которой является Джулиан Ассандж , заявили, что тоже будут добиваться его освобождения. Журналиста, в частности, поддержал премьер страны Энтони Альбанезе. А в парламенте на прошлой неделе даже приняли резолюцию с призывом к США и Великобритании вернуть узника домой. Впрочем, при ближайшем рассмотрении требования эти больше похожи на поддержку действий Лондона и Вашингтона.

Слушания по делу Ассанжа в Лондоне будут идти два дня. И если нынешнюю апелляцию Фемида отклонит, в чем сомнений мало, у адвокатов останется последний шанс - обратиться в Европейский суд по правам человека.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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